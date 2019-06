Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:05 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA PONTINA CON CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASALAZZARA IN DIREZIONE LATINA. IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA

PASSIAMO AL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA PROSEGUENDO DI NUOVO IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA PER POI RALLENTARE FINO ALLA ROMANINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA SERENISSIMA E IL RACCORDO

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE

E SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE

INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NEL TRATTO SANT’ORESTE CATALANO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral