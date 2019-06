Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 19:35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA RUSTICA E PIU’ AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E BOCCEA

IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO CON CODE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO STESSO

TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

IN USCITA DA ROMA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE

E SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE

INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NEL TRATTO SANT’ORESTE CATALANO

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral