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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2019 ore 20:30

di - 18 Giugno 2019 - 20:30

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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2019 ORE 20:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMEN TO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA A24 ROMA TERAMO
IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN SENSO DI MARCIA OPPOSTO CODE E RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
IN USCITA DA ROMA CODE
SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE
SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE
SULLA CASSIA VEIENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO DELLA CORTE
INFINE I TRASPORTI: SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA IL SERVIZIO E’ LIMITATO A SANT’ORESTE. INTERROTTO IL TRATTO FINO A CATALANO PER GUASTO TECNICO ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NEL TRATTO SANT’ORESTE CATALANO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral

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