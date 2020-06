Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI

INIZIAMO CON LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE

NUOVAMENTE SULLA A24 QUESTA VOLTA TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SEGNALIAMO CODE A TRATTI ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

SULLA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA A ROMA

PASSIAMO ALLA METRO C SULLA QUALE VENGONO SEGNALATI RALLENTAMENTI AI CONVOGLI, AL MOMENTO LA FREQUENZA DEI TRENI È DI 13 MINUTI

E CHIUDIAMO CON LO SCIOPERO IN PROGRAMMA OGGI DALLE 20:00 ALLE 24:00 INDETTO DA ATAC E ROMA TPL. ANCHE I BUS COTRAL SONO A RISCHIO. GARANTITE INVECE TUTTE CORSE FINO ALLE 20

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI

