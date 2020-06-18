Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 08:35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A24 DOVE IL TRAFFICO AL MOMENTO È BLOCCATO TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE
SULLA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LAURENTINA È LA CAUSA DELLE CODE SEGNALATE ALL’ALTEZZA DELLA VIA APRILIANA NELLE DUE DIREZIONI
CODE ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE DI LANUVIO NUOVAMENTE NEI DUE SENSI
E CHIUDIAMO CON LO SCIOPERO IN PROGRAMMA OGGI DALLE 20:00 ALLE 24:00 INDETTO DA ATAC E ROMA TPL. ANCHE I BUS COTRAL SONO A RISCHIO. GARANTITE INVECE TUTTE CORSE FINO ALLE 20
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral