Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 09:05 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A24 DOVE PERMANGONO LE CODE DOPO L’AVVENUTA RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE IN PANNE TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
NUOVAMENTE SULLA A24 QUESTA VOLTA NEL SUO TRATTO URBANO SEGNALIAMO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE
UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LAURENTINA È LA CAUSA DELLE CODE SEGNALATE ALL’ALTEZZA DELLA VIA APRILIANA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
CODE NUOVAMENTE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE DI LANUVIO
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral