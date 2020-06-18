Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 09:45

di - 18 Giugno 2020 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 09:35 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN ENTRATA A ROMA
    SULLA A24 CODE IN DIMINUZIONE TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
    UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LAURENTINA È LA CAUSA DELLE CODE SEGNALATE ALL’ALTEZZA DELLA VIA APRILIANA NELLE DUE DIREZIONI
    DISAGI ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
    CODE A TRATTI SULLA VIA POLENSE TRA FOSSO SAN GIULIANO E COLLE DEL SOLE NEI DUE SENSI
    DIFFICOLTÀ INFINE SULLA VIA DEI LAGHI DA CIAMPINO AL LUNGO LAGO DI ALBANO
    E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
    DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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