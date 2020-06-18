Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DALLA VIA PONTINA SULLA QUALE A CAUSA DI VEICOLO IN PANNE SONO SEGNALATE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
SI PROCEDE LENTAMENTE ANCHE SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRATA NELLA CAPITALE
CODE A TRATTI SULLA VIA POLENSE TRA FOSSO SAN GIULIANO E COLLE DEL SOLE NEI DUE SENSI
DISAGI SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI TRA MOLA DI GAETA E SANTA CROCE NELLE DUE DIREZIONI
E CHIUDIAMO CON LO SCIOPERO IN PROGRAMMA OGGI DALLE 20:00 ALLE 24:00 INDETTO DA ATAC E ROMA TPL. ANCHE I BUS COTRAL SONO A RISCHIO. GARANTITE INVECE TUTTE CORSE FINO ALLE 20
E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL COVID-19 RAMMENTIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI È TASSATIVO L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IL MANTENIMENTO DELLA DISTANZA DI ALMENO UN METRO TRA GLI UTENTI
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO E’ TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral