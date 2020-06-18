Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORREGAIA E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SULLA STATALE SALARIA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA TRA VIA DELLE ROSE E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral