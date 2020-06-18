Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LE USCITE OSTIENSE E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA STATALE SALARIA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral