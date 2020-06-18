Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 17:15

di - 18 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA TRA VIA DELLE ROSE E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
    SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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