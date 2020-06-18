Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA, PER LAVORI A CURA DI ANAS SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA TRA VIA DELLE ROSE E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
SI RALLENTA SUL LITORALE ROMANO, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral