Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 17:45

di - 18 Giugno 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DANTE DA MAIANO E PIU AVANTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    Servizio fornito da Astral

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