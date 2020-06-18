Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SULLA STATALE FLAMINIA UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO GENERA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CAPITALE
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral