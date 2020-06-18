Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 18:15

di - 18 Giugno 2020 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
    SULLA STATALE FLAMINIA UN INCIDENTE IN PROSSIMITA DEL GRANDE RACCORDO GENERA LUNGHE CODE IN USCITA DALLA CAPITALE
    IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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