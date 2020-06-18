Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 18:45

di - 18 Giugno 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO LA STATALE APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
    IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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