Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA STATALE FLAMINIA SI RALLENTA A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE RIANESE IN DIREZIONE MORLUPO

IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA

