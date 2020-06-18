Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA STATALE FLAMINIA SI RALLENTA A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE RIANESE IN DIREZIONE MORLUPO
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
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