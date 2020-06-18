Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 19:15

di - 18 Giugno 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO LA STATALE FLAMINIA SI RALLENTA A RIANO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE RIANESE IN DIREZIONE MORLUPO
    IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA
    MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE PASSO CORESE
    IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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