Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 19:45

di - 18 Giugno 2020 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI
    PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE LA STORTA
    IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO LA STATALE APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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