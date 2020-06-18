Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI
PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE IN DIREZIONE LA STORTA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STATALE APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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