Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 20:30

di - 18 Giugno 2020 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE ORA RISOLTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI
    PERCORRENDO LA REGIONALE VALLE DEL LIRI A SORA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PONTE MARZIANO E VIA MARTIRI DI VIA FANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    A FROSINONE RALLENTAMENTI IN VIA ALDO MORO TRA VIA MARITTIMA E VIA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI
    PERCORRENDO LA STATALE APPIA A FORMIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA APPIA DOMIZIANA E VIA OLIVELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RIMAMENDO IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONDI ITRI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE A TERRACINA RALLENTAMENTI TRA LUNGOMARE MATTEOTTI E VIA BADINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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