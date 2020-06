Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

SULLA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE ORA RISOLTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CEPRANO E PONTECORVO IN DIREZIONE NAPOLI

PERCORRENDO LA REGIONALE VALLE DEL LIRI A SORA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PONTE MARZIANO E VIA MARTIRI DI VIA FANI NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FROSINONE RALLENTAMENTI IN VIA ALDO MORO TRA VIA MARITTIMA E VIA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA STATALE APPIA A FORMIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LA VIA APPIA DOMIZIANA E VIA OLIVELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMAMENDO IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI FONDI ITRI E MONTE SAN BIAGIO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE A TERRACINA RALLENTAMENTI TRA LUNGOMARE MATTEOTTI E VIA BADINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

