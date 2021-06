Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2021 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA DUE INCIDENTI STANNO CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, IL PRIMO TRA LE USCITE MONTESPACCATO E AURELIA, L’ALTRO TRA PRENESTINA E ROMA-TERAMO;

RESTANDO SULLA ROMA-TERAMO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: FINO A DOMANI 19 GIUGNO A SEGUITO DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER IL PASSAGGIO DELLA GARA “MILLE MIGLIA” NELLA GIORNATA DI IERI, RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO VIA VENETO; ATTIVE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

