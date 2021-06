Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2021 ORE 18.20 FLAVIA DONDOLNI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO CON LA A12 ROMA TARQUINIA:

IL TRATTO TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO E’ ANCORA CHIUSO IN DIREZIONE ROMA IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 64.

IN DIREZIONE TARQUINIA IL TRAFFICO INVECE SCORRE SU UNA CORSIA.

SEMPRE A CAUSA DI UN SINISTRO, SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA AURELIA E L’USCITA DI VIA DI CASAL DEL MARMO

PROSEGUENDO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA CASSIA ALLO SVINCOLO PER L’APPIA

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CON RIPERCUSSIONI SULLA ROMA FIUMICINO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE

SUL TRATTO URBANO DISAGI IN USCITA DA ROMA. LE CODE INFATTI VANNO DAL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

A SUD DELLA CAPITALE

LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO:

FINO A DOMANI 19 GIUGNO, PER PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEI CANTIERI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DELLA “MILLE MIGLIA”, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA VENETO;

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE PER LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER ORA È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral