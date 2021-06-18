Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 18 GIUGNO 2021 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLNI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
APRIAMO CON UN INCIDENTE
DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI. SI STA IN CODA INFATTI, IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE
PASSIAMO AL TRAFFICO, ANCORA INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO
SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
A SUD DELLA CAPITALE
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
PER I CANTIERI
RICORDIAMO CHE TRA LE 22 DI QUESTA SERA FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARA’ CHUSA LA GALLERIA GIOVANNI 23 DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI
UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO RALLENTATO SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO NEI PRESSI DI ACERRA
SI REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO:
FINO A DOMANI 19 GIUGNO, PER PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEI CANTIERI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DELLA “MILLE MIGLIA”, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA VENETO;
RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE PER LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO. ASTRAL INFOMOBILITÀ VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral