Viabilità Roma Regione Lazio del 18-06-2021 ore 20:30

APRIAMO CON UN INCIDENTE

DISAGI SULLA A1 ROMA NAPOLI. SI STA IN CODA INFATTI, IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE

PASSIAMO AL TRAFFICO, ANCORA INTENSO SULLE STRADE DEL TERRITORIO

SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA

SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

A SUD DELLA CAPITALE

TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

PER I CANTIERI

RICORDIAMO CHE TRA LE 22 DI QUESTA SERA FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SARA’ CHUSA LA GALLERIA GIOVANNI 23 DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI

UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SERVIZIO RALLENTATO SULLA ROMA NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO NEI PRESSI DI ACERRA

SI REGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI SUI TRENI IN VIAGGIO

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO:

FINO A DOMANI 19 GIUGNO, PER PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DEI CANTIERI A SEGUITO DEL PASSAGGIO DELLA “MILLE MIGLIA”, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA VENETO;

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA, COMPRESE PER LE LINEE S03, S06 ED S13 DI ASTRAL SPA.

