Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 18 LUGLIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 ROMA – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI ROMA PER LA CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA TROVIAMO 6 KM DI CODA TRA COLLEFERRO ED IL BIVIO CON LA DIRAMZIONE ROMA SUD.
PASSIAMO AL RACCORDO IN INTERNA TROVIAMO CODEA TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA PONTIA E LA ROMA-FIUMICINO
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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