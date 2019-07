Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 18 LUGLIO 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA L’A1 ROMA – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI ROMA TROVIAMO 4 KM DI CODA TRA VALMONTONE ED IL BIVIO CON LA DIRAMZIONE ROMA SUD.

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNTE CHE CAUSAVA DISAGIA IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA CASSIA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PRENESTINA E L’APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE CASUSA CODE TRA IL RACCORDO E TOR SAPIENZA IN DIREZIONE DEL CENTRO E PROSEGUENDO PER TRAFFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICATA ANCHE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISIONIE IN ESSO

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE SULLA VIA DEL MARE, TRAFFICO REGOLARE SULLA ZONA IN PRECEDENZA INTERESSATA

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREIZONE DELLA CAPITALE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

