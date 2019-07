Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 18 LUGLIO 2019 ORE 11:20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA L’A1 ROMA – NAPOLI: DOVE UN INCINDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 579 CAUSA CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE PER IL RESTRINGIMETNO DI CARREGGIATA E 2 CORSIE ALL’ALTEZZA DELL’INCIDENTE

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA

RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ATEZZA DI TOR CERVARA ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERSSATA

CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASSI TRA OLGIATA E LA SOTRTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA TRA VAID EI DUE PONTI E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI ROMA E PROSEGUENDO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral