Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12:30

RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 579 ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SUL TRATTO INTERESSATO

PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

SULLA CASSI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA SOTRTA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE, SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO RALLENTAMENTI PER CURIOSI TRA VIA PRARICA DI MARE E CASTEL ROMANO, PROSEGUENDO SULLA PONTINA VI SONO CODE PER TRAFFIO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DI POMEZIA

INCOLONAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

