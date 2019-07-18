Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’APPIA;
E A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA;
CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI: ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO NELLA TRATTA TRA TERMINI E LA STESSA BARBERINI
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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