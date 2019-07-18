Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI LATINA;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SEGNALIAMO INFINE CODE SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E CORSO FRANCIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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