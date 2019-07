Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E PRIMA PORTA;

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI; PROSEGUENDO SULLA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEI PRESSI DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI TERRACINA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO.

