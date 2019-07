Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 FIRENZE ROMA, A CAUSA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E AURELIA, CASSIA E SALARIA, E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;

SULLA STESSA ROMA TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO;

A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE DISAGI SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN MEZZO PESANTE E’ STATA CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA LATINA; PESANTI LE RIPERCUSSIONI, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DI DECIMA FINO ALLO STESSO RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral