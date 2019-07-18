Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA; PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA; PROSEGUENDO IN INTERNA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA PISANA E BOCCEA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SEGNALIAMO CODE A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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