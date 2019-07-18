Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO;
PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
SULLA STESSA ROMA FIUMICINO SEGNALIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA NELLE DUE DIREZIONI;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral