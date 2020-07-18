Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 17 LUGLIO 2020 ORE 8.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AGGIORNAMENTI SULLA VIA AURELIA
PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA SVINCOLO OSPEDALE BAMBIN GESU’
VERSO LADISPOLI
… SEMPRE CODE MA PER CURIOSI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA USCITA LA PISNA
TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALTEZZA RACCORDO NELLE DUE
E SULLA PRENESTINA INCROCIO VIA DI TORRENOVA VERSO IL CENTRO
SULLA VIA OSTIENSE CHIUSURE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALTEZZA VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO.
FINO AL 7 AGOSTO LA CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA SARÀ H24.
POI, DALL’8 E SINO AL TERMINE DEI LAVORI, LE CHIUSURE SCATTERANNO NELLA FASCIA ORARIA 9.30-16.30.
TRASPORTO PUBBLICO
ROMALIDO INTERRUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE
QUESTA SERA DALLE 21.30 SERVIZIO INTERROTTO TRA ACILIA E COLOMBO
IN ALTERNATIVA USARE BUS 04, 06 E 070 IN SOSTITUZIONE
SERVIZIO RIMARRA’ REGOLARE TRA PIRAMIDE E ACILIA
DA ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral