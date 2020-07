Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2020 ORE 17.20 SIMONE PAZZAGLIA

IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE STRADE CONSOLARI

SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA PER CHI VIAGGIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIA ACQUA FELICE E BORGHESIANOA PER CHI TRANSITA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULL’AGUILLARESE TRA LOCALITà DUE PINI ED IL LUNGO LAGO SU VIALE REGINALDO BELLONI IN AMBO LE DIREZIONI

PASSANDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PROSEGUE LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI.

FINO AL PROSSIMO 7 DICEMBRE ULTIME CORSE ALLE 20:30 DA PANTANO, E ALLE 21:00 DA SAN GIOVANNI POI I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA DUE LINEE DI BUS NAVETTA DENOMINATE MC E MC3. TUTTI I DETTAGLI SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO PER LE PROSSIME SEI ORE, PREVISTI ROVESCI SPARSI A CARATTERE TEMPORALESCO, PRESTARE ATTENZIONE

