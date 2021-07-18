Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 07.20 FT
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RICORDIAMO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNERLLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22 DI QUESTO SERA
LA PROVINCIALE 69 SELVAPIANA NEL COMUNE DI LEONESSA RIMANE CHIUSA FINO ALLE 18 DI OGGI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
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