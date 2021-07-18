Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 13.20 ft
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITA’, IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
PERMANGONO I RALLENTA SUL LITORALE ROMANO TRA CAMPO ASCOLANO E TOR SAN LORENZO.
RICORDIAMO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNERLLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22 DI QUESTO SERA
LA PROVINCIALE 69 SELVAPIANA NEL COMUNE DI LEONESSA RIMANE CHIUSA FINO ALLE 18 DI OGGI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI ENDURO
LA STRADA STATALE 4 “SALARIA” È CHIUSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DEL KM 81 A CITTADUCALE IN PROVINCIA DI RIETI. UN INCENDIO DIVAMPATO NELLA SCARPATA SOTTOSTANTE AL VIADOTTO NEI GIORNI SCORSI HA RESO NECESSARIE OPERAZIONI DI VERIFICA TUTT’ORA IN CORSO. SONO STATE ISTITUITE LE USCITE OBBLIGATORIE AL KM 82 IN DIREZIONE RIETI E AL KM 78 IN DIREZIONE ASCOLI, ENTRAMBE SU VIABILITÀ LOCALE.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral