Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA COLOBO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA
ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA
RIMOSSO INVECE IL SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULL’APPIA TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO, TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral