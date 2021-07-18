Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:00

di - 18 Luglio 2021 - 19:00

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA
    ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
    SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA COLOBO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA
    ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA
    RIMOSSO INVECE IL SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULL’APPIA TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO, TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
    DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home