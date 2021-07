Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:00

VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE VI SONO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA COLOBO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA

ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA

RIMOSSO INVECE IL SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI SULL’APPIA TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO, TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA

DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral