Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:30

di - 18 Luglio 2021 - 19:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE. RIMANIAMO SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DI ROMA
    TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
    ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA
    SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA COLOBO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA
    ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSSATA
    DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home