Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE. RIMANIAMO SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA COLOBO TRA INFERNETTO E VIA DI ACILIA

ANDIAMO SULLA LITORANEA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGI TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI, TRAFFICO REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSSATA

