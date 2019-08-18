Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO CODE CAUSA INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO
ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA VIA AUSONIA E VIA ALCIDE DE GASPERI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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