Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 09:30

SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA A CAUSA DEI LAVORI

ANDIAMO PI’ A SUD, SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

MENTRE PERMANGONO DISAGI A FORMIA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA VIA AUSONIA E VIA ALCIDE DE GASPERI VERSO FORMIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO

