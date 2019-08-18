Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE SI TRANSITA AL MOMENTO AD UNA SOLA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE ROMA
NEL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE PER 1KM; MENTRE PERMANGONO CODE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO VERSO L’AEROPORTO
RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA FLACCA TRA GAETA E SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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