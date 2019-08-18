Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE PERMANGONO CODE DIREZIONE ROMA
SULL’ A1 ROMA-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA A1 ROMA FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO.. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral