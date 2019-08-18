Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 13:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’ A1 ROMA-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN VEICOLO SU STRADA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE ROMA
MENTRE PERMANGONO SULL’ A1 ROMA-FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO
SULL’ AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA SUD IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA APPIA DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA TERRACINA CON CODE IN ENTRAMBE LE DIRIEZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO A DOMANI LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO.ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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