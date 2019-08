Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA LITORANEA, SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI RALLENTA ANCHE SULL’APPIA, TRA MONTE SAN BIAGIO E TERRACINA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO SI STA IN FILA TRA VIA DEI NOCCIOLETI E LA PROVINCIALE 87, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

CODE ANCHE A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE AEROPORTO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA;

FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral