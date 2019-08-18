Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA LITORANEA, SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI RALLENTA ANCHE SULL’APPIA, TRA MONTE SAN BIAGIO E TERRACINA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO SI STA IN FILA TRA VIA DEI NOCCIOLETI E LA PROVINCIALE 87, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
CODE ANCHE A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE AEROPORTO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA;
FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;
ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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