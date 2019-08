Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO PER INCENDIO, TRA IL KM 21 E 39.500, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SEGNALA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. PRESTARE ATTENZIONE

LUNGHE CODE A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, ANCHE PER INCIDENTE, DA VIA DELLE FRASCHE A VIALE DEL LAGO DI TRAIANO, IN DIREZIONE AEROPORTO

SULLA LITORANEA, ANCORA RALLENTAMENTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA CAPITALE, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA;

FINO A DOMANI, 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;

ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

