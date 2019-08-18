Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA CASSINO E CEPRANO, IN DIREZIONE ROMA
SI STA IN FILA SULLA COMPLANARE DELLA ROMA.FIUMICINO, IN INGRESSO SUL RACCORDO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA CAPITALE, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA;
FINO A DOMANI, 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;
SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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