Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA SALARIA, SI SEGNALANO CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE TRA VIA SALARIA VECCHIA E STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE, IN DIREZIONE ROMA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

NELLA CAPITALE, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA;

FINO A DOMANI, 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;

SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

