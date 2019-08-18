Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SALARIA, SI SEGNALANO CODE ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE TRA VIA SALARIA VECCHIA E STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE, IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA ALL’ALTEZZA DI VIA SANT’AGOSTINO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA CAPITALE, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA;
FINO A DOMANI, 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;
SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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