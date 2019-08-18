Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI RALLENTA ANCHE SULL’AURELIA, TRA CIVITAVECCHIA E SANTA SEVERA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
NELLA CAPITALE, PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA;
FINO A DOMANI, 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA;
SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
STASERA TERMINERANNO I LAVORI SULLA LINEA FL2 ROMA AVEZZANO,
DAL DOMANI 19 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA RIPRENDERÀ REGOLARMENTE
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRALINFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO,
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral