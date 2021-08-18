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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2021 ore 09:15

di - 18 Agosto 2021 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2021 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE
    DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA
    PER I CANTIERI: BOLSENA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU VIA VETRUVIO
    RICORDIAMO INOLTRE CHE RIMANE ANCORA CHIUSO SULLA VIA SALARIA IL PONTE DI INVERSIONE ALTEZZA MOTORIZZAZIONE CIVILE
    CAUSA DI DANNEGGIAMO. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI LATERALI DEL CAVALCAVIA
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    ATTIVE LE MODIFICHE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI.
    PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI CECCHINA E VELLETRI FINO AL 29 AGOSTO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
    INFINE
    ALLERTA METEO DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 9-12 H SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE NELLE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE
    DA FEDERICO ASCANI E’TUTTO A PIU’ TARDI.
    Servizio fornito da Astral

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