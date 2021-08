Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2021 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE

DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA

PER I CANTIERI: BOLSENA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU VIA VETRUVIO

RICORDIAMO INOLTRE CHE RIMANE ANCORA CHIUSO SULLA VIA SALARIA IL PONTE DI INVERSIONE ALTEZZA MOTORIZZAZIONE CIVILE

CAUSA DI DANNEGGIAMO. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI LATERALI DEL CAVALCAVIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

ATTIVE LE MODIFICHE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI.

PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI CECCHINA E VELLETRI FINO AL 29 AGOSTO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE

ALLERTA METEO DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 9-12 H SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE NELLE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE

DA FEDERICO ASCANI E’TUTTO A PIU’ TARDI.

