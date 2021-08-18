Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2021 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2021 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE
DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA
PER I CANTIERI: BOLSENA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU VIA VETRUVIO
RICORDIAMO INOLTRE CHE RIMANE ANCORA CHIUSO SULLA VIA SALARIA IL PONTE DI INVERSIONE ALTEZZA MOTORIZZAZIONE CIVILE
CAUSA DI DANNEGGIAMO. TRAFFICO DEVIATO SULLE COMPLANARI LATERALI DEL CAVALCAVIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
ATTIVE LE MODIFICHE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI.
PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI CECCHINA E VELLETRI FINO AL 29 AGOSTO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE
ALLERTA METEO DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 9-12 H SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE NELLE PROVINCE DI ROMA E FROSINONE
DA FEDERICO ASCANI E’TUTTO A PIU’ TARDI.
Servizio fornito da Astral