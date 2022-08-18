Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’A1 ROMA FIRENZE. AL MOMENTO CI SONO CODE VERSO FIRENZE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO
SULLO STESSO TRATTO SEMPRE VERSO NORD SONO ATTIVI DEI LAVORI CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
FORTI RAFFICHE DI VENTO SU ALCUNE STRADE DELLA REGIONE
L’INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA E A MODERARE LA VELOCITA’
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA
RIPRISTINATE SULL’INTERA TRATTA CON RESIDUI RITARDI LE LINEE TRAM 5-14 E 19.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, DA DOMANI 19 AGOSTO AL VIA I CANTIERI SULLA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO, CON L’INTERRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA TRA ROMA OSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO. SOSPESO ANCHE IL LEONARDO EXPRESS E SOSTITUZIONE CON BUS. TERMINE DELLE OPERAZIONI IL 21 AGOSTO.
DA FLAVIA DONDOLINIE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral