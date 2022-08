Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2022 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI

INIZIAMO DALL’A1 ROMA FIRENZE DOVE PER LAVORI IN CORSO, CHE IMPONGONO IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE FIRENZE, CI SONO 6 KM DI CODA TRA IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO E PONZANO ROMANO

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD. CI SONO CODE DI 1 KM, PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE, DAL CASELLO DI ROMA NORD

CODE PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA PONTINA NEL TRATTO TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE VERSO ROMA

SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SULLA A24 ROMA TERAMO NEI PRESSI DELLA BARRIERA DI ROMA EST VERSO L’ABRUZZO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA METROMARE IL SERVIZIO È ATTIVO TRA ACILIA E COLOMBO. NAVETTE SOSTITUTIVE INVECE PER LA TRATTA ACILIA PORTA SAN PAOLO

