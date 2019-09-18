Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – ROMA FIUMICINO.
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA QUARTICCIOLO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.
SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA MONTERORONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA VERSO ROMA.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral